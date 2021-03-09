四大IC設計千金股 近期股價已修正逾二成

台股盤勢不穩，IC設計千金族群再成重災區，在四大IC設計高價股中，電源管理IC廠矽力（6415）近期股價修正，今（9）日盤中股價一度下探至2230元，與日前的歷史高點相較，修正幅度已近28％。

矽力股價高點是落在牛年開春不久的3095元，但近期逐漸修正。從基本面來看，矽力去年業績續創歷史新高，達139.4億元，年增29.3％，法人估計，該公司今年業績可望持續邁向成長二至三成的目標。矽力1月合併營收為14.54億元，年增74.3％。

另外，信驊（5274）今日盤中股價最低來到1625元，與1月中的高點2265元相較，修正幅度也在28％左右。

譜瑞（4966）今日股價最低下探1115元，與2月下旬的高點1440元相較，修正幅度約二成出頭。

祥碩（5269）今日股價的盤中低點為1565元，與2月初的高點2140元相較，修正幅度約近27％。