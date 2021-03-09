一樁收購案股價兩樣情！ 大江盤中慘跌、和康生亮燈漲停

一樁收購案，股價兩樣情。大江（8436）籌組台灣生技大聯盟，宣布以溢價、每股29元，公開收購和康生（1783）5~30%股權，激勵和康生今（9）日股價跳空漲停，漲停價來到27.5元。大江股價則走跌，盤中走低到208.5元，跌幅4.8%。由於大江昨日同步發布去年財報，第4季財報不如預期，加上外資調降評等，使今日股價承壓。

大江昨日公布去年財報，並宣布將收購和康生部分股權，不過，外資看法多呈現保守。有外資因大江去年財報不如預期，重申「賣出」評等，目標價195元。另有外資將評等由「買進」降到「持有」，目標價下修至228元，主要是去年毛利率表現不佳，加上收購和康生的理由不明確，缺乏詳細的行動計劃和強有力的理由，這項投資的合理性可能會導致股價過高。

大江生醫董事會昨日通過去年財報，去年每股稅後純益（EPS）15.69元，年衰退7.8%。公司並公告2月營收，2月合併營收5.23億元，年減8.22%，創12個月以來新低。法人表示，大江對和康生的收購產生的綜效仍值得觀察，加上公司去年第4季財報和2月營收皆不如預期，是股價下跌的主因。

法人表示，目前看來，大江營運面短期缺乏動能，需要看到來自中國大陸客戶的強勁需求回升或是成立的美國子公司有顯著貢獻，才會吸引買盤回補。

大江表示，此次收購和康生部分股權，主要目的為整合雙方研發能量、專業技術、銷售通路等資源，發揮互補效益，擴展全球醫材業務。公開收購除可增加公司的投資收益之外，也將可加速雙方整合，預計公開收購完成後，隨著雙方合作綜效發揮，對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。