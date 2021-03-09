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大江擬溢價收購和康生 外資保守看待、下修目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大江生醫董事長林詠翔。記者黃文奇攝影/報系資料照
大江生醫董事長林詠翔。記者黃文奇攝影/報系資料照

大江生醫（8436）宣布擬以約6億元，最高6.04億元公開收購和康生（1783）普通股，最高收購量約3成，收購價每股29元，外資對這起公開收購保守看待，亞系外資下修大江目標價至228元。

大江表示，預計3月9日向主管機關申報，公開收購期間為3月10日起至4月16日止，公開收購預定最高收購數量為2,083萬9,500股（約為和康已發行股份總數30%），最低收購數量347萬3,250股（約為和康已發行股份總數5%），若參與應賣股數達最低收購數量，公開收購條件即為成就。

亞系外資指出，大江去年第4季毛利為下滑至1年新低，去年第4季財報表現較預期低，且欠缺足夠讓人信服的公開收購理由，決定將評等由買進調降至中立的持有，目標價由332元降至228元；美系外資則是認為，大江去年第4季財報表現不如預期，重申賣出評等，目標價195元。

大江今日與和康生股價表現不同調，和康生跳空漲停衝至27.5元鎖死，漲停追價買單逾10萬張；大江則是開低走低，以214元開出後一度下滑至208.5元，盤中跌幅4.33%。

大江生醫

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