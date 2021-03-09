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伺服器景氣樂觀 緯穎目標價升至970元
零組件大缺貨，影響伺服器產業復甦步調，美銀證券表示，緯穎（6669）今年營運雖然受零組件缺貨衝擊，復甦周期拉長，但整體表現呈上升循環確立，配合英特爾新平台有機會催動換機潮，看好市場對緯穎的評價進一步拉升，目標價自888元提高到970元。
美銀指出，目前伺服器景氣復甦，一大挑戰是零組件缺貨，使供應商成長力道減速，但就緯穎來說，復甦成長的周期拉長，反而有利評價在更長的時間進行提高。過去兩季，緯穎同業轉向看好伺服器需求，也呼應產業基本面的谷底過去。
英特爾新晶片已自第1季拉貨，下半年推動伺服器需求的力道會更顯著，美銀看好緯穎先蹲後跳，下半年毛利率及獲利大幅成長，今明年獲利率先提高0-5%，EPS調高到59元、75元。
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