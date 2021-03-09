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權證量增 富邦上証正2、台積電認售進榜

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（9）日持續震盪走低，多方一度拉抬指數翻紅，不過仍不敵調節壓力，指數再度轉為盤下震盪，跌點約在百點上下，且成交量能放大，連帶權證市場也呈現量增；而成交前十名中，有三檔認售權證進榜，包含：上証2X元大08售03（06322P）、台積電元大07售39（06086P）、上証2X元大07售07（05912P）。

就今日權證市場表現來看，盤中權證成交金額達17.57億元，占大盤成交金額比例升至0.9%。而認購成交金額比例下滑，來到85.39%；而認售成交金額則升至10%以上，來到14.61%。

而交投最熱絡的權證，為連結富邦上証正2（00633L）的上証2X元大08售03，主要反應上証指數昨日摔破3,500點關卡，今日持續弱勢表現，盤中跌幅逾1%。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電（2330）、加權指數、聯發科（2454）、富邦金（2881）以及大立光（3008）；而金融股及塑化股成為資金避風港，包含：富邦金、玉晶光（3406）、台達化（1309）、國泰金（2882）等受惠於買盤追捧，午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望後市，宏遠投顧副總經理陳國清指出，投資人如果現在才要轉換到價值低估的電子及傳產漲價股或金融股，目前還不會太晚，因為，高本益比的電子股只是初期修正而已，在資金退潮及籌碼凌亂下，恐怕未來可能還會有1-3成以上不等的可能修正幅度，視個別公司基本面及股價高估的情況而論。但價值低估的電子及傳產漲價股，預估仍有1-5成以上不等的報酬率。

認售權證 富邦金 元大

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