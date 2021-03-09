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外資目標價升至2,150元 信驊盤中逆奔跌停價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
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伺服器晶片廠信驊（5274）公布去年獲利衝新高，滙豐證券、大和資本肯定營運動能，目標價分別提高到2,150元、1,850元，摩根士丹利和美銀證券認為信驊表現漸入佳境，也重申看好的2,000元及2,400元，不過受大盤再度動盪，加上信驊短期展望不樂觀，9日股價不漲反跌，盤中一度暴跌9%，直逼跌停價1,620元。

滙豐此次對信驊的調升幅度大，目標價從1,540元大幅拉高到2,150元，投資評級「買進」；大和資本評等「持有」，目標價1,500元略為提高到1,850元。摩根士丹利和美銀分別給「加碼」及「買進」，另外野村證重申「中立」，目標價維持1,800元。

滙豐表示，受到晶圓及載板產能短缺影響，信驊去年表現攻頂後，1、2季營收動能放緩，預估分別較前一季成長5%、12%，不及市場預期的8%、25%。但信驊看好BMC出貨動能，預估今年成長15-20%，下半年有望啟動強反彈，3、4季營收預期成長36%及12%。

滙豐建議，投資人放長關注信驊未來兩年的成長力道，預期在遊戲機及儲存需求增加下，市場對於BMC晶片的需求躍升，信驊BMC以外的產品線也將逐步反彈，還有2022年起英特爾Eagle Stream平台將推動信驊晶片毛利率成長，2021-2022年營收預估複合成長36%，每股純益（EPS）挑戰40元、59.8元。

信驊 營收

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