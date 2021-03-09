旺宏2月營收創歷年同期新高 早盤股價抗跌

記憶體廠旺宏（2337）2月營收為30.13億元，不僅較寫下歷年同期新高，同時，在工作天數較上月大幅減少下，單月營收仍較上月微幅增加0.2%，年增率則是8.5%，受到2月營收表現亮眼激勵，今（9）日台股大盤一度重跌逾百點，電子股多數走弱，該股仍維持平盤左右的相對抗跌表現。

旺宏累計今年前2個月合併營收為60.19 億元，較去年同期的55.33億元，增加8.8%。今日台股大盤指數下跌，旺宏股價維持在平盤至小漲1%之間，股價近期在40元關卡上下整理。

營運面上，該公司先前指出，今年3大產品線展望都相當樂觀，以目前來看，Nor flash後市的供給仍將呈現缺貨狀態，加上高品質的汽車、工業應用領域的應用提升，該公司對今年記憶體整體市況持續看法正向。

此外，市場法人也指出，因為美國暴風雪氣候而造成德州奧斯汀當地供電不足，讓設廠於當地的英飛凌旗下所屬工廠部分停工，這將造成 Nor Flash 市場供應短缺，有助於提高報價之外，也將以利於旺宏營運狀況。