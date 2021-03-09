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台積電585元開盤下跌13元 市值15.16兆元
台積電（2330）今（9）日再跳空開低，股價下滑至585元開出，下跌13元，市值縮水3,370.95億元至15兆1,692.84億元，盤中跌幅逾1%；統計自牛年開紅盤日的高點663元下跌以來，股價下跌78元，市值縮水2兆225.71億元。
外資持續賣超台積電，昨日賣超10,461張，連六賣，合計賣超13萬7,563張；投信則是買超201張，連七買；自營商賣超19張，連二賣，合計三大法人賣超10,279張；外資近十日合計賣超台積電16萬1,995張，其間僅一天買超，其餘都是賣超。
台積電ADR周一大跌5.7%，收在113.93美元，較台北交易股票溢價急縮7.3%，外資持續賣超，加上ADR重挫，台積電今日再跳空開低，盤中跌幅1.33%。
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