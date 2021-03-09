彭博：股市波動加大 資金逢低承接全球股票型ETF

美國2月ISM服務業採購經理人指數中的價格指數升至71.8、創2008年9月以來新高，而聯準會主席鮑爾並未暗示將採取行動壓抑利率上揚壓力，加以美國就業數據優於預期，推升美國十年期公債殖利率升至1.566%的近一年高點，全球股市震盪收高。

依據彭博資訊統計，截至2021年3月5日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入173億美元，其中主要流入全球及新興市場股票型ETF，近週資金淨流入79億及34億美元，中國、美國及歐洲股市近週資金淨流入8.8億、8.3億及7億美元，日本及亞太股市ETF近週則分別流入4.3億及3.5億美元，拉美及東歐股市ETF則小幅流出1.1億及0.07億美元。

富蘭克林證券投顧分析，受到美國公債殖利率急速攀升影響，全球股市自2月中旬高點拉回約4%，其中類股走勢兩樣情，先前漲多的科技及耐久財類股跌逾8%，但能源股大漲一成、金融股收高3%。本波債券殖利率攀升的原因主要受景氣回升與通膨上揚的預期所拉動，並非央行欲緊縮政策所致，包含聯準會在內的主要央行仍持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，預期金融市場修正後仍將回歸基本面。

著眼中國今年前兩個月美元計價出口年增60.6%、優於預期的40%，美國1.9兆美元刺激政策即將通過，將進一步助燃全球經濟復甦力道，景氣基本面的回升將抵銷通膨及利率走揚的擔憂，有利股市多頭續揚。然因應短期通膨及利率走勢欲小不易，資金將在不同產業與區域間輪動，建議投資人透過廣納不同風格與區域的美國與新興市場資產，網羅後疫情時代下的多元機會。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，市場樂觀預期未來經濟將好轉帶動股市表現強勁，我們認為隧道盡頭將有曙光。股市經歷V型復甦後，近期漲勢出現一些放緩跡象，不過，我們認為這僅僅是稍事休息整理，而非全面修正。疫情及疫苗進度將牽動經濟成長速度，進而影響通膨以及利率，這將是今年甚至2022年我們密切關注的指標。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾認為，新興市場現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準，但整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價水準，預期在資金充沛環境與美股評價面偏高下，評價面優勢將會是驅動新興股市表現優於美股的重要動能，看好數位經濟趨勢題材及循環性產業前景。