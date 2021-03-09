大陸兩會火熱登場 創新引領政策行情

隨著時序進入3月，中國人大和政協兩會，將在3月第一周召開，富邦深100 （00639）ETF經理人温芳儀表示，根據歷史經驗，中國兩會召開後，未來3個月內，受惠政策題材利多釋放，A股皆走出一波漲勢，其中特別看好深市，建議投資人可採定期定額長線布局。

温芳儀觀察2011年以來，兩會召開後1個月，滬深兩市平均漲幅為2.3%與3.6%，若將時間拉長至未來一季，深市也在政策推升下，股市漲幅擴大至9.0%，漲勢明顯優於滬市的4.7%，因此，持續看好深市後市表現，關注十四五規劃政策受惠股，可望有優於大盤的表現機會。關注十四五規劃相關細節，資產配置上以有政策題材加持及業績展望佳者為重點，電子科技類股、內需消費相關為主要方向。

即使去年受到新冠肺炎疫情衝擊，中國GDP仍強勁成長2.3%，為少數2020年GDP維持正成長的國家。根據IMF預估，2021年全球GDP成長率5.5%，其中中國經濟增速將高達8.1%，高於全球與新興市場國家平均。

温芳儀指出，隨著經濟基本面改善，政策面將主導A股漲勢，預期今年在改革紅利釋放，全球資金流動性充沛下，持續看好A股後市，且經濟回溫將帶動企業獲利回升，進一步推動中國企業股價上漲。加上中國十四五規劃即將展開，市場資金將重點布局政策新方向，經濟基本面復甦加上十四五政策效應推升，2021年中國股市仍有行情可期，以有政策題材加持及業績展望佳者為重點，電子科技類股、內需消費相關為主要方向。

此外，2020年以來科技股領漲，科技及消費等為主的深証100指數，進入經濟復甦推升行情階段，隨著經濟趨勢回溫態勢確立下，温芳儀認為，回檔即是加碼的好時機，建議偏多看待，手上有部位者，建議續抱；無部位者，可分批加碼布局，或採取定期定額投資。