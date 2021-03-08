快訊

無牌保母夫妻虐5歲童手段殘忍 不乖逼喝尿抓腳倒立搖晃

台指期夜盤盤中由黑翻紅 觸及15,868點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤盤中由黑翻紅，觸及15,868點，法人分析，目前台股仍在2月5日缺口位置上下整理，短線在多空持續拉鋸下，台股續作區間震盪格局。

外資現貨賣超166.9億元，期貨淨空單減碼5,501口至20,194口。自營商選擇權淨部位，目前多空並無明顯表態，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權 OI 之差距為2.5萬餘口，賣權 OI 增量明顯不足。周選方面，買權賣權 OI 增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

法人指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面台股呈現壓縮三角收斂態勢，目前台幣出現轉貶跡象，短線台股將在月線附近續做震盪整理。

台股

延伸閱讀

3月台股期指跌31點

台積期貨開盤大跌21元 台指期開盤重挫321點

台指期 市場風險升溫

相關新聞

台股開高殺低 法人：留意新台幣、融資動向

台股今（8）日早盤受到美股大漲，指數早盤開高，大盤回到月線反壓，但在量能明顯萎縮到3,000億元以下，指數呈現追高意願不...

富邦科技「大換股」減碼台積電 但「含積量」寶座不變

富邦投信發行的富邦科技ETF（0052），因為投資台積電（2330）比重高達七成，是台股ETF「含積量」第一高，在先前台...

外資續從台股提款 賣超聯電25,336張居冠

台股今（8）日開高走低收在15,820.11點，三大法人賣超184.13億元，尤以外資賣超167億元最高，晶圓雙雄、航運...

台股由紅翻黑 法人：外資動向將是後市指標

台股今天開高走低，盤中大漲百餘點，一度觸及萬六大關，不過隨後逢高調節賣壓出籠，指數終場下跌35點，收在1萬5820點，跌...

外資上周賣超台股715億元 聯電賣超最多

台灣證券交易所統計，上周（2~5日）外資在集中市場總買進金額3596億元，總賣出金額4312億元，賣超715億元，賣超前...

電子股拖累台股收跌35.12點 三大法人賣超184.13億

台股今（8）日開高震盪走低，盤中雖一度收復16,000點，可惜買盤力道不足，加上晶圓雙雄台積電（2330）、聯電、權值股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。