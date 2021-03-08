台指期夜盤盤中由黑翻紅，觸及15,868點，法人分析，目前台股仍在2月5日缺口位置上下整理，短線在多空持續拉鋸下，台股續作區間震盪格局。

外資現貨賣超166.9億元，期貨淨空單減碼5,501口至20,194口。自營商選擇權淨部位，目前多空並無明顯表態，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權 OI 之差距為2.5萬餘口，賣權 OI 增量明顯不足。周選方面，買權賣權 OI 增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

法人指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面台股呈現壓縮三角收斂態勢，目前台幣出現轉貶跡象，短線台股將在月線附近續做震盪整理。