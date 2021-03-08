快訊

首爾酒駕者撞死台女生遭求處6年 醫生父難過回應了

王牌專訪擊沉英國王室：哈利梅根的「歐普拉爆彈」

勤凱2月營收1.4億元 再創歷史新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

導電漿料大廠勤凱科技（4760）今日公告2月營收為1.4億元，連續六個月創下單月歷史新高紀錄，並較去年同期成長70.3%；累計前二月營收2.75億元，年增68.6%。

勤凱表示，2月工作天數因農曆春節略為下降，但受惠於被動元件太陽能產業市場拉貨動能強勁，公司出貨規模持續增加，公司並因應市場需求提前開工生產，營收仍續創歷史新高。

今年車用、5G手機等市場需求持續強勁，帶動被動元件需求大增，連帶相關勤凱導電漿料出貨高成長，去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，今年出貨量明顯拉高。

勤凱為因應客戶的訂單需求，已積極進行擴產計畫，購入新設備及增加生產班別，預期今年電容、電感及電阻出貨量將持續成長，對營收與獲利貢獻能穩步攀升。

另外，隨近期太陽能市況大幅回升，帶動勤凱太陽能背銀導電漿料出貨量大幅成長，繳出單月出貨量第三高的好表現，在傳統淡季仍達到傳統旺季水準，公司看待太陽能的成長態勢維持樂觀，預期出貨量仍能穩定攀升，旺季效應將可期待。

後疫情時代，勤凱今年將更著重在海外市場的拓展，目前被動元件導電漿料已在韓國市場拿下穩定訂單，並積極開發太陽能導電漿料的東南亞市場，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機。

勤凱進一步指出，公司擁有優異的研發實力，一直以來均與客戶維持良好的互動，持續配合客戶的需求開發不同應用的導電漿，目前積極佈局半導體及LED封裝新市場開發，持續研發新奈米材料及石墨烯在EMI Shielding 及散熱應用，以期搶占市場先機，挹注公司未來營運動能。

太陽能產業 營收 被動元件

延伸閱讀

茂迪、安集拓市 搶漁電共生商機

太陽能聚光 再掀漲風

被動元件再現18年漲價潮

聯合再生搶攻太陽能商機 參與標案得標率逾5成

相關新聞

台股由紅翻黑 法人：外資動向將是後市指標

台股今天開高走低，盤中大漲百餘點，一度觸及萬六大關，不過隨後逢高調節賣壓出籠，指數終場下跌35點，收在1萬5820點，跌...

外資上周賣超台股715億元 聯電賣超最多

台灣證券交易所統計，上周（2~5日）外資在集中市場總買進金額3596億元，總賣出金額4312億元，賣超715億元，賣超前...

電子股拖累台股收跌35.12點 三大法人賣超184.13億

台股今（8）日開高震盪走低，盤中雖一度收復16,000點，可惜買盤力道不足，加上晶圓雙雄台積電（2330）、聯電、權值股...

台積電跌破600元收598元 市值下滑至15.5兆元

台積電（2330）今（8）日開高走低，終場收在598元，下跌3元，跌幅0.49%，牛年來首度收盤股價跌破600元，市值下...

台股紅翻黑 跌35點收15,820點

美股四大指數上周五反彈逾1%，激勵今（8）日台股早盤走高，一度來到16,074點，不過午盤過後隨著美期電子盤翻黑，亞股全...

復盛、致茂目標價 小摩喊270元、238元

復盛應用（6670）2月營收大增1.61倍，摩根大通指出，目前消費需求反彈推動高爾夫球具的庫存持續去化，配合新品發表，訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。