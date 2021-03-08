勤凱2月營收1.4億元 再創歷史新高

導電漿料大廠勤凱科技（4760）今日公告2月營收為1.4億元，連續六個月創下單月歷史新高紀錄，並較去年同期成長70.3%；累計前二月營收2.75億元，年增68.6%。

勤凱表示，2月工作天數因農曆春節略為下降，但受惠於被動元件、太陽能產業市場拉貨動能強勁，公司出貨規模持續增加，公司並因應市場需求提前開工生產，營收仍續創歷史新高。

今年車用、5G手機等市場需求持續強勁，帶動被動元件需求大增，連帶相關勤凱導電漿料出貨高成長，去年開始新增應用於電阻的導電銀漿產品，今年出貨量明顯拉高。

勤凱為因應客戶的訂單需求，已積極進行擴產計畫，購入新設備及增加生產班別，預期今年電容、電感及電阻出貨量將持續成長，對營收與獲利貢獻能穩步攀升。

另外，隨近期太陽能市況大幅回升，帶動勤凱太陽能背銀導電漿料出貨量大幅成長，繳出單月出貨量第三高的好表現，在傳統淡季仍達到傳統旺季水準，公司看待太陽能的成長態勢維持樂觀，預期出貨量仍能穩定攀升，旺季效應將可期待。

後疫情時代，勤凱今年將更著重在海外市場的拓展，目前被動元件導電漿料已在韓國市場拿下穩定訂單，並積極開發太陽能導電漿料的東南亞市場，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機。

勤凱進一步指出，公司擁有優異的研發實力，一直以來均與客戶維持良好的互動，持續配合客戶的需求開發不同應用的導電漿，目前積極佈局半導體及LED封裝新市場開發，持續研發新奈米材料及石墨烯在EMI Shielding 及散熱應用，以期搶占市場先機，挹注公司未來營運動能。