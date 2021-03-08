台股由紅翻黑 法人：外資動向將是後市指標

台股今天開高走低，盤中大漲百餘點，一度觸及萬六大關，不過隨後逢高調節賣壓出籠，指數終場下跌35點，收在1萬5820點，跌幅0.22%，台積電跌破600元關卡，收盤價598元，下跌3元，聯電則下挫2.02%，收在46.1元，整體仍以電子股走勢疲軟，相對地，傳產族群今天多數收紅，包括食品、塑膠、造紙、玻璃、橡膠、紡織類股等漲幅在0.5%-1%不等。

在法人動向方面，外資繼上周五大賣263 億元後，今天持續賣超166.98 億元，累計三個交易日賣超達955 億元；投信持續外資對作，買超 17.13 億元；自營商賣超 34.26 億元。三大法人合計賣超 184億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股上周受美股走勢影響，呈現電子股領跌、傳產股補漲的格局，美股費城半導體指數連兩周累計下跌近10%，也讓晶圓雙雄等台股半導體指標股成為盤面領跌壓力區，電子股持續消化賣壓的同時，傳產類股則受惠原物料價格回升，包括國內廢紙及鋼鐵報價走揚，激勵相關類股漲勢凌厲。

葉獻文指出，近期盤面類股輪漲頻繁，主流電子股漲多回跌、具評價優勢及漲價題材的傳產股支撐盤勢，短期台股將隨國際股市震盪，不過，全球寬鬆資金環境不變，台股仍具投資利基，投資人宜逢低時由台股基金介入；至於近期指數整理過後，預料上漲動力將轉為溫和成長，而外資對台股的動向也為後市重要參考指標。

受到美股持續修正影響，外資對亞股的態度也轉趨保守，上周台灣與南韓雙雄仍為亞股苦主，其中台股遭外資大舉提款近28億美元，為亞股吊車尾市場，南韓股市遭賣超逾11億美元，金額為亞股第二高。但印度股市重獲外資青睞，上周回補近10億美元，泰國則吸金2.16億美元，為去年11月中旬以來單週最高買超金額。

整體來看，今年迄今亞股資金流向仍多為失血狀態，台股遭提款近94億美元最多，再來是韓股的81.52億美元，泰國、越南、菲律賓、馬來西亞也同步為資金淨流出，相較之下，雙印市場獨獲國際資金青睞，印度股市獲得近60億美元買盤加持，印尼股市也有逾10億美元資金挹注。