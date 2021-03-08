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台積電跌破600元收598元 市值下滑至15.5兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）今（8）日開高走低，終場收在598元，下跌3元，跌幅0.49%，牛年來首度收盤股價跌破600元，市值下滑至15兆5,063.79億元。

台積電ADR上周五收漲4.5%，今日股價以608元開出，一度拉升至610元，上漲9元，收復5日線，但是卻出現開高走低的表現，股價盤中翻黑，收在今日最低的598元，下跌3元，市值減少777.91億元。

台積電開高走低，另一檔晶圓代工股聯電（2303）也是開高走低的表現，早盤以47.95元開出，上漲0.9元，一度拉升至48.1元，但是在買盤力道不足下，股價翻黑，一度下滑至46.05元，終場收在46.1元，下跌0.95元，跌幅2.01%。

台積電 晶圓代工

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