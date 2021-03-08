台股紅翻黑 跌35點收15,820點

美股四大指數上周五反彈逾1%，激勵今（8）日台股早盤走高，一度來到16,074點，不過午盤過後隨著美期電子盤翻黑，亞股全線漲幅跟著走跌，台股震盪翻黑，終場下跌35.12點，收在15,820.11點，月線及「萬六」關卡雙雙得而復失，成交量達2,813.13億元。

盤面上，資金依舊較青睞傳產族群，食品、塑膠、油電燃氣類股指數漲逾1%，金融、造紙、鋼鐵、生技醫療等類股也支撐在平盤之上。

權值股方面，電子股今日無力，金融及塑化股表現撐盤，台積電（2330）尾盤再遇調節壓力，終場下跌3元，跌破600元關卡，收在598元、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）跌幅也在1%以上；另外，正新（2105）、華碩（2357）、富邦金（2881）、中信金（2891）、聯詠（3034）、台塑化（6505）、大立光（3008）等表現強勢，紛紛以1%以上的漲幅作收。

展望後市，宏遠投顧副總經理陳國清指出，台股今日開高走低下跌，因美科技期指翻黑、投資人對高本益比電子股戒慎恐懼，資金從上述股票撤出，電子股表現不夠強勢；但股價基期及本益比低、基本面往上的部分電子股及抗通膨傳產漲價股表現佳，預期仍將成為近期投資方向及趨勢。

股價位階較低的電子及傳產漲價包含：LCD、貨櫃航運、散裝、鋼鐵、塑化、造紙股等類股，及本益比偏低及業績大幅成長的主機板、鋰電池組裝廠、高爾夫球頭股、利率上揚對金融股有利，近期上述類股股價表現佳，預期在資金進駐下仍有機會持續強勢表現。若以傳產股基本面獲利及本益比做選股優先順序，建議以貨櫃航運股擺第一。