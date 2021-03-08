復盛、致茂目標價 小摩喊270元、238元

復盛應用（6670）2月營收大增1.61倍，摩根大通指出，目前消費需求反彈推動高爾夫球具的庫存持續去化，配合新品發表，訂單能見度從先前的2-3個月，拉長到4-5個月，上半年產能都將供不應求，反映在復盛營收看增九成以上，全年獲利大賺兩個股本，目標價自200元上修到270元。

此外，摩根大通同步更新致茂（2360）營運動態，預估電動車需求成長，將帶動先進封測為主的計量技術，成為致茂下一個引擎，目標價由174元上調到238元。

摩根大通表示，復盛應用2月來反映市場需求好轉，到5日為止，股價波段大漲18%，跑贏台股同期走跌，這其中，部分市場資金從科技股轉向非科技股，也帶來上漲動能。由於高爾夫球具的供給狀況更吃緊，看好復盛還會上漲。

受惠需求提升，復盛先前訂單能見度達到2-3個月，摩根大通指出，由於終端需求持續增加，還有新品發表，現在訂單能見度再拉長到4-5個月，產能供不應求恐持續到今年中。Callaway和Acushnet也提到，第1季通路庫存下滑到2.2個月，對比去年底還有5.2個月，呼應庫存大幅去化。

摩根大通分析，上半年的強勁需求，將使復盛第2季營收比第1季好，預估比去年同期增137%，上半年總營收看增93%。與此同時，復盛越南廠第2季起投產，因應市場需求，一些訂單更提早移轉到大陸生產，當地的效率更高，有利動能高檔到下半年。

相較下，復盛非球具業務表現維持疲弱，但摩根大通認為，經濟進一步解封後，相關訂單應會重拾彈力，整體預測，復盛今年每股純益（EPS）提升到20.5元，大幅高於其先前預測的15元。

至於致茂方面，除了車電需求，摩根大通調查，致茂也拿下美系GPU客戶訂單，系統級測試（SLT）業務可望跟隨高效運算需求展現強成長，配合CIS有陸系客戶加持，今年半導體及phonics部門收入看增20%，使今年EPS有近倍的成長、挑戰10元之上。