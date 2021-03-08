台股萬六震盪 權證市場量增

在美股反彈帶動下，台股今（8）日在「萬六」關卡附近震盪，連帶權證市場量增，盤中權證成交金額達19.93億元，占大盤成交金額比例升至1.14%，今日成交量有機會回到30億元之上的水準。

就今日權證市場表現來看，而認購成交金額比例回溫，來到90%之上，達93.48%；而認售成交金額則降至10%以下，為6.52%。

由於護國神山台積電（2330）股價陷入盤整格局，使今日權證成交金額排名降到第四名，而交投最熱絡的權證，為連結聯詠（3034）的聯詠日盛07購01（082676），主要受惠於外資看好聯詠出貨規模優勢，市場看好今年出貨持續看增。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、加權指數、鴻海（2317）、聯發科（2454）以及聯詠；而受惠於買盤追捧，加權指數、聯詠、南帝（2108）、金像電（2368）、長榮（2603）等午盤前成交金額已超越昨日全日總量。

展望後市，元富投顧認為， 近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔拉回，包括美股和歐股都一樣，未來台股高檔整理機會大。台股目前仍沒有站回16000整數關卡，「萬六」成多空重要關卡，原則上可擇優擇低布局。現階段選股，優先選擇去年第4季財報佳或後疫情時代概念股，具有業績股和低位階股最具吸引力。另外，傳產和生技股也慢慢加溫，其中貨櫃、散裝航運、造紙和塑化最具指標。