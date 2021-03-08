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美股反彈 台股開盤漲88點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
上周五美股上沖下洗拉尾盤，四大指數收盤全數上漲，帶動今（8）日台股開盤上漲88.14點，開在15943.37點。報系資料照。
上周五美股上沖下洗拉尾盤，四大指數收盤全數上漲，帶動今（8）日台股開盤上漲88.14點，開在15943.37點。報系資料照。

上周五美股上沖下洗拉尾盤，四大指數收盤全數上漲，帶動今（8）日台股開盤上漲88.14點，開在15943.37點，早盤在台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）等齊力反彈下，加權指數大漲逾百點，回到16000點之上。

美股市場受惠非農就業新增人數優於預期， 美股早盤小幅開高，不過連帶推升美債殖利率突破1.6%大關，使得盤中科技股快速下殺走低，拖累那斯達克指數一度下跌達2.5%，所幸市場預期紓困案可望通過，低接買盤踴躍，帶動整體股市出現V行反彈，四大指數收盤均上漲超過1%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲572點，或1.8%， 收在31496點；標普500指數上漲73點，或1.95%，收在3841 點；Nasdaq指數上漲196點，或1.5%， 收在12920點；費半指數上漲89點，或3.1%，收在2920點。

統一投顧指出，外資連續兩周合計賣超1600餘億，拖累台股跌破萬六關卡及月線支撐，整體技術線型進 入多方修正格局。雖然美國經濟數據轉佳，景氣復甦確立，但是連帶產生通膨疑慮，推升長債殖利率走揚，造成國際股市拉回整理，恐壓抑台股指數表現空間。預料短期台將在月線上下震盪，建議擇優選股， 採取低接擇優布局策略，可聚焦業績財報佳的類股，如：金融、塑化、工具機、面板、半導體、記憶體、 鋼鐵及高爾夫等。

台股指數 美股

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