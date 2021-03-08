快訊

鼎泰豐規定只限戴藍、白色口罩 引發員工不滿

抓到了！高雄大樹槍擊2死命案 嫌犯今早大寮落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技股回檔 統一跨區域科技ETN布局好時機

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

統一證券金融商品部表示，就大環境來看，美國失業率未見明顯改善，升息跡象不明顯，加上美股財報普遍表現仍良好，因此，股價修正也可視為趨勢科技股逢低進場的時機。

台積電（2330）日前才宣布資本支出年增幅將達62%創歷史新高，美多檔科技股包括Microsoft、Nvidia等去年第四季財報皆優於預期，統一證券認為5G、電動車、人工智慧等科技主導趨勢仍強，因此在基本面利多不變的情況下，股價拉回就是「趨勢好股打折周年慶」。

統一證金融商品部觀察，目前被動投資的指數商品仍是主流，尤其以主題大趨勢的商品最受歡迎；指數產品可以解決一般散戶無法面面俱到布局趨勢強股的問題，可以「Buy the dip」的逢低策略，定期定額建立部位。

目前統一證有三檔科技主題的指數ETN，分別為統一MSCI美國資訊科技ETN(020016)、統一特選台灣5G ETN(020019)以及統一恒生科技指數ETN(020021)，完整捕捉全球最重要的科技領域。

其中，恒生科技指數ETN越跌越賣，逢低買進力道強勁，市值已接近6.5億；目前市場最熱的國泰台灣5G+ETF(00881)，成分股有布局下游代工產業，因此搭配著重中上游的統一特選台灣5G ETN(020019)，「一搭一，兩邊漲」，更可以完善的布局台灣5G產業鏈。

法人表示，2014年QE退場，2015年底起升息，股市預先反映拉回15%，因此，失業率改善加上升息前半年才是股市大挑戰；且美債殖利率回升，溫和通膨也代表景氣回升，因此，維持在低利環境下，股市回檔無須過度擔憂。

ETN 5G 失業率

延伸閱讀

台積期貨開漲6元 台指期開盤勁揚103點

富邦期貨：台股有機會收復月線

美科技股未來3~5年成長前景看好 高於市場平均

一周盤前解析／高殖利率股 可留意

相關新聞

投信作帳 台股升勢拉高

加權指數雖連二周修正，不過隨著投信季底作帳行情蓄勢待發，加上內資積極力挺買超、且上周五（5日）晶圓雙雄ADR強彈大漲，均...

美股反彈 台股開盤漲88點

上周五美股上沖下洗拉尾盤，四大指數收盤全數上漲，帶動今（8）日台股開盤上漲88.14點，開在15943.37點，早盤在台...

紡織四雄 搭上ESG列車

ESG投資已經成為投資市場新顯學。大和資本表示，國際運動品牌加速整合供應鏈，不僅重視廠商的技術力，及時配合ESG規範調整...

台積電股東 衝上90萬大關

美債殖利率反彈，外資上周大賣科技股，台積電成為最大提款機，所幸內資承接積極，台股權王股東因而激增。據統計，目前台積電股東...

升息難 存款族錢進台股

中央銀行今年首場理監事會議將於本月十八日召開，著眼全球新冠肺炎疫情尚未落幕，各國央行持續維持寬鬆貨幣政策，市場預估利率將...

科技股回檔 統一跨區域科技ETN布局好時機

統一證券金融商品部表示，就大環境來看，美國失業率未見明顯改善，升息跡象不明顯，加上美股財報普遍表現仍良好，因此，股價修正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。