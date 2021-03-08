科技股回檔 統一跨區域科技ETN布局好時機

統一證券金融商品部表示，就大環境來看，美國失業率未見明顯改善，升息跡象不明顯，加上美股財報普遍表現仍良好，因此，股價修正也可視為趨勢科技股逢低進場的時機。

台積電（2330）日前才宣布資本支出年增幅將達62%創歷史新高，美多檔科技股包括Microsoft、Nvidia等去年第四季財報皆優於預期，統一證券認為5G、電動車、人工智慧等科技主導趨勢仍強，因此在基本面利多不變的情況下，股價拉回就是「趨勢好股打折周年慶」。

統一證金融商品部觀察，目前被動投資的指數商品仍是主流，尤其以主題大趨勢的商品最受歡迎；指數產品可以解決一般散戶無法面面俱到布局趨勢強股的問題，可以「Buy the dip」的逢低策略，定期定額建立部位。

目前統一證有三檔科技主題的指數ETN，分別為統一MSCI美國資訊科技ETN(020016)、統一特選台灣5G ETN(020019)以及統一恒生科技指數ETN(020021)，完整捕捉全球最重要的科技領域。

其中，恒生科技指數ETN越跌越賣，逢低買進力道強勁，市值已接近6.5億；目前市場最熱的國泰台灣5G+ETF(00881)，成分股有布局下游代工產業，因此搭配著重中上游的統一特選台灣5G ETN(020019)，「一搭一，兩邊漲」，更可以完善的布局台灣5G產業鏈。

法人表示，2014年QE退場，2015年底起升息，股市預先反映拉回15%，因此，失業率改善加上升息前半年才是股市大挑戰；且美債殖利率回升，溫和通膨也代表景氣回升，因此，維持在低利環境下，股市回檔無須過度擔憂。