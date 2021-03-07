法人：台股由傳產類股補漲機率高

台股上周受美股走跌拖累，加權指數連兩周收黑K棒，展望明天台股走勢，法人表示，預期美股跌勢進入尾聲，靜待紓困案及台股上市櫃公司公布股利訊息等利多訊息；類股方面，電子股籌碼已見混亂，傳產股則具有籌碼乾淨優勢，短期將由傳產類股補漲機率高，電子股稍事休息，但整體仍處於漲升軌道。

台股上周五（5）日下跌51.18點，指數收在1萬5855點，未能收復萬六大關，周線連二黑，全周下跌98.57點、跌幅0.62%。三大法人面對市場修正動向不同調，外資與自營商站在賣方，外資上周只有一天回補台股，其他三個交易日呈現賣超，上周賣超金額715億元，自營商也賣超63億元，投信法人則逢低承接，連續4個交易日買超，累計買超33.18億元，三大法人合計賣超745億元。

永豐投顧表示，由類股表現來看，上周很明顯的資金由電子轉戰傳產，塑化、食品、橡膠逆勢上揚，金融股也因美債殖利率上揚意味新錢投報率增加，股價趨勢有逆轉向上跡象。展望台股走勢，3月下旬開始，上市櫃公司將進入董事會召開期間，此時公司會公布股利政策，並透露業績前景，在個股殖利率明確情況下，個股股價有撐，基本上，消息面偏向多方。

保德信高成長基金經理人葉獻文則說，台股上周跌勢暫緩，但波動度仍相當大，由於外資對台股一天買、一天賣，且單日買賣超金額較平均值來的大，使得指數波動大增，不過，綜觀台股整體基本面並未改變，包括半導體、航運等延續第一季電子與傳產皆有產品漲價等題材，企業獲利成長看升，特別是歷年首季向來是電子股淡季，不過目前半導體產業產能仍延續去年的緊俏狀況未變，且終端拉貨需求積極。

葉獻文指出，時間漸漸接近第二季，在美債殖利率走勢、全球疫情緩和之下，台股漲勢將由過去的快牛行情轉為慢牛緩步攀升，配合類股輪轉加速，短期將由傳產類股補漲機率高，電子股稍事休息；而從歷史經驗來看，近10年台股3月平均上漲機率高達70%，在淡季不淡的推升下，今年3月台股表現仍可期待。