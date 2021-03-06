美股先蹲後跳！鴻海、台塑等業績強勢股 重返月線焦點

多空決戰基本面！美股5日先蹲後跳，使得市場期待下周多頭將收復月線之際，基本面突出，提前吸引法人逆勢卡位、今年前二月營收交出年成長佳績的鴻海（2317）、台塑（1301）等15檔業績強勢股，預期將是行情重返月線的聚焦點。

台新投顧副總黃文清指出，5日美股最新公布的經濟數據，包括2月非農就業增加37.9萬、失業率6.2%，雙雙優於預期的增加18.2萬、6.3%下，儘管美10年公債利率升1點、來到收1.57%的一年來新高，但美股先跌後漲，其中，標普500漲2%、收3,842點；納斯達克指數一度重挫2.6%，收盤上漲1.6%，半導體指數上漲3.2%下，有利股在下周行情重啟月線，其中，進入密集公布期的上市櫃公司2月營收，將是基本面的聚焦點。

第一金投顧協理黃奕銓表示，上市櫃公司在遠距商機爆發、蘋果iPhoneK新機熱賣中，去年11、12月，屢次改寫台股營收歷史新高紀錄，今年1月也寫下歷史同期新高中，雖2月受農曆長假影響，工作天數較少，市場已有2月單月營收將普遍較1月下滑的共識，而觀察重點在今年前二月的綜合表現鏟。

時序進入上市櫃公司公布營收方密集期，至今已有逾280家率先公布，其中，包括建碁（3046）、台耀（4746）、中美晶（5483）、全新（2455）、耕興（6146）、泰金-KY（6629）、環球晶（6488）等40家公司仍較元月成長；而月、年雙成長的則有環球晶、耕興、全新、中美晶、台耀、建碁、中磊（5388）、金麗科（3228）、台灣高鐵（2633）、金居（8358）、南亞科（2408）、信驊（5274）、聯亞（3081）、鈊象（3293）、廣明（6188）、世芯-KY（3661）等30家。

另外，金麗科、鈊象、世芯-KY、致和證（5864）、宏遠證（6015）、耕興、長聖（6712）等7家寫下單月歷史新高，族群上，主要集中在半導體、證券、遊戲等族群，主要受惠漲價效應、台股成交量能活絡、春節傳統旺季等有利因素，預期同一族群中，接續將公布的公司，也都可望有不錯的成績。

黃文清、黃奕銓認為，觀察上市櫃公司目前營收狀況，主要應從前二月累計的表現上，來綜合評估，其中，前二月維持成長的公司，將有利吸引法人青睞的眼光。

根據統計，今年前二月營收交出年成長成績，同時，法人在本周逆勢加碼逾千張的個股，有台塑、鴻海、和鑫（3049）、大田（8924）、長華*、GIS-KY（6456）、TPK-KY（3673）、天鈺（4961）、上銀（2049）、瑞昱（2379）、晶碩（6491）、森鉅（8942）、全新、南帝（2108）、中砂（1560）等15檔。

日盛投顧分析師蕭森寶指出表示，這些基本面強勢、法人又逆勢加碼的個股，主要集中在塑膠、橡膠等原物料股，以及自動化設備、高爾夫球頭，與蘋果供應鏈、觸控、半導體耗材等電子股，相關業績成長股在法人資金未見明顯調節前，股價有機會持續表態，預期將是行情重返月線的多方焦點。