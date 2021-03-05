年報EPS創高股 聚光

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
2020年報EPS創高股概況
2020年報EPS創高股概況

上市櫃公司2020年年報陸續公布，基本面繳出佳績的個股為盤面亮點，立積等個股每股純益（EPS）連年創下新紀錄，經營動能不墜，法人指出，以產業趨勢來看，有5G、AI、電動車、遠距生活等商機的電子股今年有較高的機會續繳創高佳績，惟須留意多數標的股價已提前反映，行情或需待新一波產業利多來刺激。

去年在5G、汽車電子、高速運算、物聯網帶動之下進入高速成長期，相關供應鏈商機大增，營收表現強勢反映；據CMoney統計，統計至5日，2020年EPS創新高的上市櫃公司有38檔，產業涵蓋半導體、資訊服務、通信網路、印刷電路板、生技醫療等，其中以半導體供應鏈占比最高。

進一步觀之，立積、健鼎、台達電、台光電、零壹、達亞、群電等連二年創高，花仙子連三年創高，關貿、杰力、鈺太等連四年創高，M31連五年創高，是方連六年創高，寶雅連九年創高。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，整體而言，具有5G、AI、電動車、遠距生活等商機的電子股會是去年EPS創高的主要族群，而其今年也有較高的機會續繳創高佳績，另可留意的是，以年成長角度來看，塑化股在產業市況回溫以及去年低基期雙優勢下，可望成為今年另一產業亮點。

就股價觀察，鍾國忠提醒，目前來看，儘管主流電子股基本面創高可期，但股價多已反應，股價後市是否具有更多表現空間，則需視今年第2季開始是否有更多營運利多，例如品牌新旗艦手機新一波出貨表現走強，或是產製品報價再度上揚等改變，因此，現階段布局不妨就評價面與其同業比較，不輕易追進明顯較高的標的。

電子股 5G EPS

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