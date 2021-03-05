外資賣超263.52億 面板、晶圓代工淪為前四大提款機

台股今（5）日收在15,855.23點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超263.52億元，持續從台股提款，統計賣超前十大中，面板雙虎、晶圓代工雙雄都是大提款機，賣超群創48,366張最高，其次則是聯電（2303），也遭外資賣超25,716張。

台股今日開低走高，早盤一度大跌269.98點，主受台積電（2330）、聯電等權值股重跌影響，終場以15,855.23點作收，下跌51.18點，三大法人賣超277.37億元，外資賣超263.52億元，投信買超16.67億元，自營商賣超（合計）30.52億元。

統計外資今日賣超前十大依序是群創（3481）、聯電、台積電、友達（2409）、中鴻（2014）、大成鋼（2027）、中石化（1314）、國泰台灣5G+、新光金（2888）、華夏（1305）等；其中電子股4檔，傳產股4檔，包括鋼鐵2檔，塑化2檔；賣超群創48,366張最高，其次是賣超聯電25,716張，賣超台積電22,313張居第三。

外資今日買超前十大依序是期元大S&P石油（00642U）、期街口布蘭特正2（00715L）、華航（2610）、元大台灣50反1（00632R）、英業達（2356）、期富邦VIX（00677U）、長榮（2603）、日月光投控（3711）、金像電（2368）、緯創（3231）等；其中ETF達4檔，電子股也是4檔，傳產股則有2檔航運股。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，時間漸漸接近第2季，在美債殖利率走勢、全球疫情緩和下，台股漲勢將由過去的快牛行情轉為慢牛緩步攀升，配合類股輪轉加速，短期將由傳產類股補漲機率高，電子股稍事休息。

他認為，台股整體仍處於漲升軌道，且從歷史經驗來看，近10年台股3月平均上漲機率高達70%，在淡季不淡的推升下，今年3月台股表現仍可期待。