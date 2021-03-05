新聞解析／台積電愈跌 小資族愈愛買

台積電（2330）牛年來股價走跌，今（5）日一開盤就跌破600元，加重台股大盤跌勢，但是也吸引低接買盤進場，股價收在601元，從盤中零股交易來看，小資族仍是勇敢搶買，台積電高居成交股數冠軍，成交金額達17.15億元；法人建議，小資族為免淪為被「割韭菜」的命運，除了買台積電之外，也可以注意其他的主流標的。

台積電今日一開盤就失守600元，為牛年開紅盤以來的最低，股價以588元開出，最低下跌至584元，終場收在平盤的601元；統計盤中零股交易發現，台積電成交股數及金額仍是高居第一，盤中零股成交股數達287.1萬股，成交金額17.15億元，若加計盤後零股成交13.34萬股，成交金額0.8億元，合計零股交易股數達300.45萬張，金額為17.95億元。

台積電昨日收在601元，下跌21元，昨日盤中零股交易達360.74萬股，盤後零股則有16.49萬股，合計達377.23萬股；若往回推，2月26日爆大量下跌29元，股價收在606元，當天盤中零股交易股數達594.69萬股，加計盤後零股14.01萬股，合計零股交易達608.71萬股。

今年1月21日，台積電創歷史新高，收在673元，上漲26元，當天盤中零股交易股數達289.33萬股，盤後則有11.31萬股，合計零股交易達300.65萬股；1月22日，收在649元，下跌24元，盤中零股交易有671.09萬股，盤後則有34.74萬股，合計零股交易達705.83萬股。

台積電在1月29日也曾跌破600元，收在591元，下跌10元，當天盤中零股交易288.96萬股，盤後則有34.22萬股，合計達323.18萬股；牛年開紅盤日的2月17日，台積電收在663元，上漲31元，盤中零股交易187.11萬股，盤後有13.12萬股，合計零股交易達200.24萬股。

從零股交易統計來看，當台積電大跌或是大漲時，小資族都通於買進，尤其是大跌的時候，買的也愈多。

第一金投顧董事長陳奕光分析，台積電股價下跌修正，主要是台積電的現金殖利率及美債殖利率的評價比較的影響，以台積電股價跌到584元來看，殖利率約1.71%，美債殖利率則是再升至1.57%，今日盤中台積電一度下滑至584元，跌破頸線，大膽來看，584元是低點，但保守觀點則是雖短暫跌破頸線但已形成M頭，短線轉空。

他認為，台積電目前的位置點有點尷尬，評估短線反彈有機會到628元，但低點可能落在574元，也就是現金殖利率在1.6%~1.74%之間，但是長線有機會攻679元的天價，時間約落在5月間，因為第1季財報將在4月公布，除了財報利多，還有5奈米、3奈米的進度等大利多，可望讓台積電在4月中重返多頭。

陳奕光表示，小資族被「割韭菜」，零股交易只會買台積電，其實還可以注意其他的標的，以今年來說，主流不再是台積電，而是在非電子族群及金融股，例如鋼鐵、水泥、營建、高爾夫球頭及自行車，電子股部分則是看好景氣循環股，包括以鴻海（2317）為主的電動車、面板、LED、記憶體、被動元件等；另外，櫃買中心則可以注意IC設計。

陳奕光指出小資族買台積電，就好比是一個鱷魚盤，只要還有錢，被套了，或是股價下跌了就去買、去攤平，這點從台積電股價回檔以來，融資仍持續增加的情況很像，目前台積電多方態勢未變，土洋對決下能不能出現「螞蟻搬大象」也不一定，但是為了不被「割韭菜」，建議小資族今年可以選擇具主流趨勢的零股標的，例如殖利率高的金融股等。

證券分析師張陳浩說，台股多頭行情下，加上盤中零股交易開放，證券開戶數大增，其中以20~30歲的開戶成長最多，這些也成為買台積電的主力，去年以來，坊間的投資理財書籍、報紙、雜誌也不斷鼓吹護國神山、存股理論等，讓小資族勇於搶買台積電。

張陳浩認為，美債殖利率是一個假議題，台積電長期看好，跌破600元是買點，事實上也有不少人在等跌破600元再進場買進，針對台積電，不管是零股交易或是整張買賣，張陳浩建議，操作策略是愈跌買愈多、不追高，手上已有股票的小資族不建議追高。