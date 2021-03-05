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台股能抄底？外資估再跌20% 撿便宜挑這五檔

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台股收跌51.18點 三大法人賣超277.37億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股。記者林俊良／攝影
台股。記者林俊良／攝影

台股今（5）日開低走高，早盤一度大跌269.98點，主受台積電（2330）、聯電（2303）等權值股重跌影響，不過台積電低接買盤進場拉升股價回到平盤，大盤指數近中午也一度翻紅，終場則以15,855.23點作收，下跌51.18點，成交量3,033.03億元；三大法人賣超277.37億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超263.52億元，投信買超16.67億元，自營商賣超（合計）30.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.13億元，自營商（避險）賣超21.39億元。

台股今日開低震盪走高，以15,759.58點開出，早盤一度下滑至15,636.43點，不過，隨著鴻海（2317）翻紅，台積電盤中也一度翻紅，推升指數翻紅至15,934.43點，上漲28.02點，但因買盤略有不足，指數再度翻黑，終場收15,855.23點，跌幅0.32%；本周指數下跌98.57點，跌幅0.62%。

台積電 自營商

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