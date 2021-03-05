台股能抄底？外資估再跌20% 撿便宜挑這五檔

美債殖利率強彈衝擊科技股，台股5日開盤再度重挫，早盤一度暴跌逾260點，所幸官股護盤加上亞股回升，指數測底後大幅反彈。里昂證券指出，短線科技股震盪機率仍大，不排除再跌10～20%，但新科技應用爆發確保長線趨勢向上，建議逢回加碼台積電（2330）、鴻海（2317）等五大好股。

全球通膨疑慮驟升，美債殖利率對科技股衝擊引發國際關注，里昂為此特別出具策略報告提出指引。

內容分析，美債殖利率走勢常和科技股相反，甚至有預告科技業景氣高峰的作用，因此近期美債殖利率強彈，確實增加科技股壓力。但新應用需求支撐企業基本面，建議震盪中留意產業龍頭、轉型潛力股及漲價概念股，台股中首選台積電、鴻海、聯發科（2454）、環球晶（6488）及聯詠（3034）。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝表示，過去美債殖利率反彈對科技股有不同程度的影響，衝擊最大往往是科技股昂貴的時候。而美債殖利率反彈後三個月，通常是科技股修正高峰，因此判斷這波美債利率從年初回升，影響可能一路到第2季。

誘發近期美債殖利率大漲，是全球原物料飛漲導致通膨恐慌，里昂對此也比較了通膨數據和景氣的變化。首先是晶片產業來看，當價格相對前一年度轉為成長，漲價循環通常有一到兩季，此波自去年12月起翻正成長，推算晶片價格成長幅度可能在年中見頂。

其次是全球通膨高點，相對於記憶體以外的半導體平均價格（ASP）成長幅度達頂峰約有4到6個月的領先期。OECD預測，這波通膨可能在第2季觸頂，換算半導體報價的成長幅度在3、4季達到最大。里昂認為，半導體漲價循環的高峰最快第2季出現，至遲下半年也會從高點轉折。

對照股價的修正幅度，過去科技股平均在美債殖利率及通膨回升期間，下跌30～35%，中國科技股更大跌40～45%。而這波美國科技股回跌近15%，因此短線可能還有10～20%的回檔，基本面是個股抗跌並率先反彈的最大靠山。

里昂認為，在美債、通膨預告科技股大多頭將結束，投資人不應再過度期待科技股持續全面性大漲，審慎選股才是上策，相關如產業龍頭等投資題材，長線成長性最佳。