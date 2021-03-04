台指期夜盤震 23時跌0.2% 嘗試站回平盤之上

台股進入公布去年財報及股利政策之際，低檔支撐相對較強，特別是中低價位獲利好的公司，容易在較容易上漲的三月份，股價可攻可守；例如PCB的華通、瀚宇博，超值封測股的京元電、超豐、二線半導體的聯電加上面板，配合原物料鋼鐵、塑化、航運等，預期第一季獲利亮眼，急拉回可以注意。

2021-03-04 16:45