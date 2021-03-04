台指期夜盤震 23時跌0.2% 嘗試站回平盤之上

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤震盪，嘗試站回平盤之上，法人指出，目前在台積電轉作測試前低支撐下，短線台股將呈現高檔大震盪整理格局。

外資現貨賣超525億，期貨淨空單縮減至23,750口。自營商選擇權淨部位，目前多空呈現中性，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼中性偏多格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距為三萬餘口，賣權 OI 增量明顯不足。週選方面，買權賣權 OI 增量相去不遠，目前選擇權多空呈現拉鋸。

法人指出，外資現貨呈現大賣超，自營商選擇權中性態勢，月、週選中性依舊，整體籌碼面中性偏空格局。技術面台股近期量價結構轉弱，目前回測月線支撐，短線一旦再跌破2/5低點位置，台股則將加速走跌幅度。

選擇權 台股 期貨

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