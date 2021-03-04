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外資狂賣超525億 聯電、台積電合計遭倒貨逾12.6萬張

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
台股今日開低走低，一度下滑至15,840.99點，台積電、聯電等權值股跌勢重，月線及16,000點再度失守，終場下跌305.32點，跌幅1.88%，三大法人合計賣超551.89億元。 報系資料照／記者曾學仁攝影
台股今日開低走低，一度下滑至15,840.99點，台積電、聯電等權值股跌勢重，月線及16,000點再度失守，終場下跌305.32點，跌幅1.88%，三大法人合計賣超551.89億元。 報系資料照／記者曾學仁攝影

台股今（4）日大跌305.32點，收在15,906.41點，外資賣超高達525.15億元，統計外資賣超前十大個股，晶圓代工成為外資主要提款機，賣超聯電（2303）達91,150張，居賣超個股之冠，台積電（2330）也遭外資賣超34,899張；外資今日買超冠軍則是群創（3481）。

台股今日開低走低，一度下滑至15,840.99點，台積電、聯電等權值股跌勢重，月線及16,000點再度失守，終場下跌305.32點，跌幅1.88%，三大法人合計賣超551.89億元，外資賣超達525.15億元，投信買超11.72億元，自營商賣超（合計）38.47億元。

外資今日賣超前十大個股依序是聯電、台積電、新光金（2888）、彩晶（6116）、華航（2610）、國泰台灣50+（0050）、華邦電（2344）、兆豐金（2886）、元大滬深300正2（00637L）、鴻海（2317）等；電子股達5檔，包括晶圓代工雙雄台積電、聯電，鴻海都遭到外資大賣超，金融股有2檔，傳產股則是1檔航運股。

外資今日賣超聯電91,150張，居賣超個股冠軍；賣超個股亞軍則是台積電，外資賣超34,899張；賣超第三大個股為新光金，遭外資賣超27,803張；除了外資賣超前十大股賣超張數都超過10,000張之外，日月光投控（3711）、玉山金（2884）也遭外資賣超逾萬張。

聯電早盤以50.2元開低，盤中最高50.8元，最低49元，終場收在49.05元，跌破50元關卡及季線，市值下滑至6,093.18億元，單日市值減354.03億元；聯電遭外資連四賣，投信今日也是賣超8,942張，連三賣，自營商賣超4,367張，合計三大法人賣超104,459張。

台積電今日再上演600元保衛戰，早盤以609元開低，一度拉至611元，終場則是收在601元，跌幅3.37%，市值下滑至15兆5,841.7億元，單日市值大減5,445.38億元；台積電遭外資連四賣，投信今日則是買超台積電520張，連五買，自營商買超106張，合計三大法人賣超34,273張。

外資今日買超前十大個股依序是群創、中鴻（2014）、期富邦VIX、友達（2409）、街口布蘭特正2（00715L）、誠美材（4960）、東和鋼鐵（2006）、期元大S&P石（00642U）油、華夏（1305）、欣興（3037）等，買超群創17,872張，居個股買超冠軍，其次是買超中鴻17,788張；另外買超友達10,634張。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股受國際股市走弱的影響，尤其是費城半導體指數下跌，更是衝擊半導體族群的表現，加上美中關係的變化，傳出中芯獲得部分解禁，多重因素影響，讓漲多的電子股拉回休息。

他認為，台股今日跌破月線，後續要觀察何時可以再站上月線，如果可以在3天內重回月線，將有助後續的表現，否則時間拉長，恐將讓台股壓力加重，除可以留意食品、營建、原物料股等傳產股之外，電子股的面板、Mini LED、PCB等相對抗跌的族群也可以觀察。

外資 台積電 台股 三大法人

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