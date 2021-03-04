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四大題材支撐、台股優勢未變 法人：逢拉回都是買點

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

受美股周三下跌影響，台股今（4）日開低走低大跌305點收盤，除了失守月線，也摔出萬六大關之外，保德信高成長基金經理人葉獻文認為，美國公債殖利率可能是短期干擾市場的因素，但台股具有四大利多題材的優勢，指數逢拉回都是買點，建議可透過台股基金逢低分批布局。

台股今日收在15,906.41點，跌幅1.88%，晶圓雙雄為領跌的重災區，台積電（2330）、聯電（2303）的美國存託憑證(ADR)分別大跌2.47%、3.72%，拖累台積電下挫3.38%，大跌21元，收在最低601元，勉強守住600元關卡，聯電重挫5.49%，股價失守50元關卡，收在49.05元。

葉獻文表示，美國公債殖利率走升衝擊下，全球股市都出現明顯回檔，但回顧2000年以來美股與長天期殖利率的走勢，兩者反而是呈現正相關，當長天期殖率利率走揚時，股市也會維持多頭走勢，期間股市震盪幅度平均約6%，同期平均漲幅則高達18%，目前的回檔可視為之前市場漲多修正的理由。

葉獻文指出，隨著時間往第2季靠近，近期可明顯見到傳產族群表現相對強勢，先前大漲的科技股熄火，預期未來台股將以類股輪轉格局，指數溫和上漲為主，如果外資能轉站在買方，將更有利指數表現。

葉獻文認為，美國公債殖利率可能是短期干擾市場的因素，但在經濟前景看升、企業獲利年增率看俏、半導體產能滿載、傳產等漲價題材再起等多方利多未變之下，只要指數逢拉回都是買點。

台股

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