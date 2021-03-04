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台股失守月線收跌305.32點 三大法人賣超551.89億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股開低走低，一度下滑至15,840.99點，台積電（2330）、聯電（2303）等權值股跌勢重，月線及16,000點再度失守。 中央社
台股開低走低，一度下滑至15,840.99點，台積電（2330）、聯電（2303）等權值股跌勢重，月線及16,000點再度失守。 中央社

台股今(4)日開低走低，一度下滑至15,840.99點，台積電（2330）、聯電（2303）等權值股跌勢重，月線及16,000點再度失守，終場以15,906.41點作收，下跌305.32點，成交量3,276.78億元；三大法人賣超551.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超525.15億元，投信買超11.72億元，自營商賣超（合計）38.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.2億元，自營商（避險）賣超30.26億元。

美股周三下挫，台股今日以16,091.75點低盤開出，晶圓代工雙雄齊重挫，台積電收在601元，創牛年來收盤新低，下跌21元，聯電收在49.05元，跌破季線，下跌2.85元，聯發科（2454）收897元，下跌33元，跌破900元，大盤指數收在15,906.41點，跌幅1.88%。

自營商 台積電

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