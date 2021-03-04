台股失守月線收跌305.32點 三大法人賣超551.89億

2018年被動元件掀起一波漲價、缺貨熱潮，有參與當年盛況的投資人就清楚知道，漲價、缺貨有多麼可怕，短短4個月國巨(2327)從300元漲到1305元，上漲4倍之多，從MLCC擴散到電阻、電感，再擴大到矽晶圓、二極體類股，當初都打著「漲價概念股」一起飆漲，從此之後，「漲價、缺貨」就成為了股價上漲的最佳燃料，也等同於是「飆股」的保證書般。

2021-03-04 12:05