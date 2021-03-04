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晶圓雙雄齊重挫 市值合計縮水5,799億
台股今（4）日大跌305.32點，晶圓代工雙雄齊重挫，台積電（2330）收在601元，創牛年來收盤新低，下跌21元，聯電（2303）收在49.05元，跌破季線，下跌2.85元，統計兩家公司單日市值合計縮水5,799.42億元。
台股今日開低走低，失守月線及16,000點關卡，收在15,906.41點，權值股、電子股跌勢重，資金轉進傳產股的造紙股、鋼鐵股、橡膠股、營建股及觀光股等，尤以台積電、聯電大跌，加重大盤跌勢。
台積電今日再上演600元保衛戰，早盤以609元開低，一度拉至611元，終場則是收在601元，跌幅3.37%，市值下滑至15兆5,841.7億元，單日市值大減5,445.38億元。
聯電早盤以50.2元開低，盤中最高50.8元，最低49元，終場收在49.05元，跌破50元關卡及季線，市值下滑至6,093.18億元，單日市值減354.03億元。
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