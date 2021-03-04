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台股失守月線 大跌305點收15,906點
那斯達克指數跌破月線，美股期貨盤續跌，亞洲主要股市也全盤皆墨，使台股（4）日開低走低，盤中一度大跌371點，來到15,840點，午後賣壓稍見止緩，終場指數下跌305.32點，收在15,906.41點，月線失守，成交量達3,276.78億元。
盤面上，電子類股賣壓沉重，僅造紙類股上漲1.5%、鋼鐵類股上漲0.5%、橡膠、營建以及觀光也呈現走揚。在權值股方面，台積電（2330）下跌21元，收在601元、聯發科（2454）下跌33元，跌破900元，收在897元，聯電（2303）賣壓最為沉重，下跌2.85元，跌破季線以及50元關卡，收在49.05元，而鴻海（2317）表現相對抗跌，僅下跌1元，收在114.5元。
第一金投顧董事長陳奕光認為，近日下跌屬牛市修正而非熊市回檔，主因在於：新台幣沒有貶值、零利率下沒有熊市回檔、成交量能沒有爆量、沒有跌停板股出現，反而上市櫃合計還有20家漲停板股。
此外，就指數年初至今年高點（16,579點）計算，一共上漲1,847點，以黃金切割率來看，回檔修正0.382%計算，指數為15,874點、若跌0.5%指數則來到15,656點，而今日在修正滿足0.382%後有止穩，後續仍要觀察2-3天，觀盤重點要看權王台積電後續表現，今日進行600元保衛戰，關注600元整數關卡以及頸線587元能否有守。
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