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台股盤整 蔡鎮村：短線不宜躁進

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股大盤指數。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
台股大盤指數。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

周三（3日）新冠疫苗抵台利多推升台股，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，台積電（2330）、聯發科（2454）等十餘檔股票，掃除連續挫尾盤的陰霾，以當日最高價收盤，也推升了台股期權周三以量縮及高價周到期結算。

然今（4）日早盤受到美債殖利率再度攀升之下，美股指數全部收黑影響，立即反應在權值股上，股價再度產生賣壓，其中以半導體類股跌幅較深，加權指數一度跌破16,000點。

上周五MSCI季度調降台股權重時，外資賣超台股1,095億元，雖然周三買超146餘億元，投資人關注其買超是否能持續。

台指期權期籌碼分面，外資偏空與自營商偏多，大台期貨合計淨賣空單5,847口，行情持續盤整機會大增。尤其是，開春以來，大盤在16,200點之上的巨量套牢區，需要等時間來消化。

因此，蔡鎮村建議，短線交易人，不急躁低買高賣為宜。中長期投資人，在急速下挫時，再布局訂單能見度高及殖利率較高之題材個股。

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