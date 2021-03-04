5G指數與台積電資本支出成長具高連動 可逢回布局機會

法人表示，近期的科技股修正主要是漲多後，健康的獲利了結賣壓，產業基本面並沒有改變。投資眼光放長下，現階段遇適度修正後，反而是逢低進行布局投資標的機會。

2月中旬以來，全球股市受美國公債殖利率一度暴漲牽動下，引起短線恐慌賣壓，各主要股市皆自高點回落。統計至2月中各市場今年高點以來，至近日美國道瓊指數有拉回逾2%、陸股上綜指數也出現回檔逾5%，代表國際半導體走勢的費城半導體指數則波動較大，跌幅逾6%；而台股加權指數也出現回檔，在16,000大關附近進行保衛戰，台股後市如何看待? 投資何去何從?

根據研調機構TrendForce日前預估，今(2021)年全球5G智慧型手機產量約5億支，5G手機滲透率可由2020年的19%上升至37%，呈現倍數增長；觀察中國大陸市場，去年12月5G手機即已佔同期手機出貨量的68.4%，由此可見5G普及進程仍可樂觀預期。

相關訊息再度帶動外資調升聯發科（2454）目標價，主因聯發科5G晶片包括天璣1000、800、700等，完整覆蓋高階到入門價位市場，在整體大陸5G手機晶片的市佔率中已躍居第一名。在基站方面，從今年下半年起，全球將架設更多毫米波基站，利好第三代半導體如碳化矽及氮化鎵等射頻元件，台積電（2330）、穩懋（3105）等相關業者表現亦受期待。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，智慧型手機目前是半導體發展最大需求驅動力之一，在5G手機滲透率符合預期下，可望帶動今年全球半導體廠營收成長10%以上。此外，今年1月北美半導體設備出貨金額超越30億美元，再寫歷史新高，顯示這波疫情下加速的數位化浪潮，推動的半導體成長強勁而持久。

蘇鼎宇說，投資人可觀察5G 指數的歷史表現，進而研擬策略。根據台灣指數公司及Bloomberg統計，台灣指數公司所編製的「臺灣5G+通訊指數」，其歷年報酬率與同年度「台積電資本支出成長率」，呈現高度正相關。而台積電今年已宣布資本支出約達250-280 億美元，年成長率約60~65%，在兩者表現關連度高的情況下，預期臺灣5G+通訊指數今年應有表現空間。

蘇鼎宇表示，觀察總體經濟上，美國公債殖利率漲勢暫歇，短期市場恐慌情緒已降溫，3月起，美國部分地區將逐漸放寬防疫禁令，加上拜登1.9兆美元刺激案已由眾議院送交參議院，並可望於3月中旬前通過，未來也將再推出2兆美元基建計畫，均有利股市止穩回升。聯準會主席本周五將公開談話，預期持續重申貨幣政策長期寬鬆，因此不論大盤或產業類股，多頭趨勢尚未改變，皆仍可保持正面看待。