美債殖利率再飆高 台股、美股波段多空對決本周五

美國長天期公債殖利率再度大幅攀升，拖累今（4）日凌晨收盤的美股回檔，科技股指標的那斯達克指數跌破13,000點大關，並創近二個月新低下，台股今日早盤也應聲回測16,000點關卡，市場法人指出，美股、台股波段反彈契機，將在本周五。

第一金投顧協理黃奕銓分析，美國科技股今日凌晨收盤時重挫，拖累那斯達克指數跌破13,000點大關，並創近兩個月以來最低，其中，科技股的跌勢主要仍來自於美國長天期公債殖利率再度攀升，美國十年期公債殖利率由1.4%跳增至近1.5%。

另外美國各州陸續放寬防疫措施也對科技股較為不利，雖然德州解除口罩令引發民主黨的批評，但以民主黨員為州長的密西根州及麻州也同樣宣布將放寬對企業的限制。而民主黨持續推行紓困案，外傳美國總統拜登已向溫和派民主黨參議員妥協，將收緊1,400 美元紓困支票的發放條件，但每周失業補助加碼則維持在400美元；目前參議院已經展開針對新一輪紓困案的辯論程序。

大型法人機構表示，美國汽油庫存大減，國際油價止跌反彈，重回60美元之上，預期通膨升溫的影響，推升長天期公債殖利率帶頭走揚。此外，英債價格大跌，反映籌碼續增的因素，亦為推升殖利率的另一因素，今日凌晨終場10年期美債殖利率上漲8.9bps至1.4808%；10年期德債則上漲6.4bps至-0.2888%。

後市展望上，聯準會褐皮書顯示今年第1季景氣復甦動能趨緩，然隨疫苗施打速度加快、疫情趨緩，配合預期財政刺激支持，企業對於經濟前景信心普遍改善，呼應長天期利率走揚的情勢。然當前就業動能疲軟，各部門復甦步伐不均，則是聯準會關注的重點。

有鑑於此，預料本周五聯準會主席鮑爾的談話，仍將重申維持寬鬆立場，同時緩和市場對於基本面過熱、通膨等預期，將令殖利率漲勢暫歇，有利美股回穩，連帶台股也可望再次吸引資金回流，有利波段行情。