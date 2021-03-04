台股跌119點開在16,091點 回測萬六關卡

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，壓抑台股今（4）日開盤下跌119.98點，開在16,091.75點，而台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛跌逾2%，使指數再度回測16,000點關卡，紡織、鋼鐵類股則扮演撐盤角色。

在美股方面，由於美債殖利率再次明顯上升，ADP就業與ISM服務業PMI不如預期，且觀望參議院1.9兆刺激案辯論狀況，科技股再次引領整體市場走低；不過石油、銀行、郵輪等周期股則持續穩健走高，提振道瓊指數跌幅明顯較少。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌121點，或0.39%，收在31270點；標普500指數下跌50點，或1.31%，收在3819點；Nasdaq指數下跌361點，或2.70%，收在12997點；費半指數下跌95點，或3.1%，收在2975點。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈認為，雖美國十年期公債殖利率因疫苗量產和投入施打的激勵而快速上揚，惟僅反映總體經濟層面復甦，聯準會持續釋放維持低利率環境的訊息，故新興市場熱錢仍無停歇跡象。缺工問題雖延續，然各產業庫存調整情形健康，台股多頭氣勢可望延續至第2季，推升市場動能的資金來源仍為內資追價買盤及融資為主，但二月中下旬台股強勢族群已有從半導體略為轉移至非金電等傳產或中小型股上。

整體而言，台股量能仍大，籌碼面也有凌亂疑慮，故追價風險仍偏高，但基本面及資金面無虞下可望維持驚驚漲態勢，指數還有高點可期，但可望見到族群輪動，並非由半導體族群一枝獨秀。