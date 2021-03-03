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台積電回神 台股漲264點收16,211點
今（3）日美期電子盤以及亞洲主要股市走揚，帶動台股午盤過後，賣壓減緩，終場反彈264.85點，收在最高點16,211.73點，成交量達3,022.3億元。
今日盤面上，各類股齊揚，又以傳產族群漲勢最為犀利，運輸、汽車、鋼鐵等類股指數漲逾2%；權值股如：台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）股價也反彈走揚，台積電上漲13元，來到622元。
展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，台股今日暫時止跌回穩，但就價量結構以及國際股市兩方向來看，短線仍難以擺脫震盪格局轉為強勢。
近一步來看，今日雖然大漲收紅K棒，但成交量僅3,000億元，月均量在3,450億元，成交量能明顯不足，低量大漲反應只是賣壓減緩，而非回到強勢格局；此外，就美股來看，道瓊指數在月線之上，但代表科技的那斯達克以及費半仍壓在月線之下，而台積電今日走揚但也並未站回月線，顯示科技股仍然備受壓力。因此，預期短線上指數仍會在月線附近震盪。
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