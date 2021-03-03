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台股虎頭蛇尾 失守萬六

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

受美股強彈激勵，台股昨（2）日早盤開高，一度大漲逾300點。儘管電子權值股如台積電、鴻海、台達電等再獲買盤青睞，積極穩盤，無奈龐大的市場賣壓出籠，萬六曇花一現，衝擊指數開高走低、虎頭蛇尾，終場小跌收市。

法人指出，從現金股息殖利率、企業獲利成長率等各方面來看，台股都很有競爭力，後市不看淡。不過，外資短線連二賣、累計賣超金額1,012億元；今年來，外資賣超台股1,999億元，賣超金額為亞股第二，僅次韓股。

法人分析，儘管昨日外資賣壓不大，不過台股波動卻超過300點，主要原因，在於上周五外資賣超金額創歷史新高，加上3月底上市櫃公司去年年報即將出爐，使得市場多頭買盤不願在此冒險積極進場所致。

美國公債殖利率漲勢停頓，激勵美股1日大漲，帶動台股昨日早盤跳空開高，盤面上，由台積電、鴻海、聯發科、台達電等電子權值股領漲。

不過，因陸港股受調高印花稅影響而大跌，美股電子盤也轉弱，加上市場「棄股轉債」之聲再起，台股賣壓趁勢而出，終場加權指數小跌6點、收15,946點，上市櫃總成交量為4,176億元，其中上市為3,408億元。

三大法人合計賣超120.2億元，其中，外資賣超67.8億元，為二連賣；自營商賣超54.6億元，為連六賣；投信買超2.2億元，為連二買。外資賣超以電子權值股為主，自營商賣超則偏向ETF，尤其是台股、陸股、5G、原油等ETF。

外資昨日賣超台積電的力道雖然不如2月底，但仍大舉調節逾15億元。牛年開市九個交易日以來，外資只有兩天買超台積電，累計這波賣超台積電的金額628.9億元，台積電同期間下挫3.6%，力守在600元之上。台積電昨日漲3元、收609元。

台積電 外資 台股

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