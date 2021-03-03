台股強震 當沖盛行

經濟日報 / 記者張瀞文╱台北報導

外資賣壓電子權值股力道重，加權指數高檔震盪，投資人心驚驚，當沖風潮再現，台股當沖比近日多處32%以上歷史高檔區。法人指出，短期盤面仍以整理為主，可注意能見度高、漲價概念、疫情受惠股等。第2季將迎來股東會旺季，也可關注高息股族群。

外資對台股賣超力道不斷，壓抑台股漲勢，台股昨日開高走低。以金額來看，外資昨（2）日賣超前五大標的全是電子股，包括台積電、聯電、聯發科、穩懋、欣興等，賣超金額都超過10億元。

台積電及聯發科等重量級權值股力抗外資賣壓，昨日都收紅，但市場人士認為，漲幅太小，仍以高檔整理格局視之，不利多頭信心。

隨台股近期高檔震盪盤軟，投資人也抱持且戰且走的作法，以規避市場不確定風險。反映在股市上，從當沖比近期始終維持在32%以上歷史高檔即可窺見端倪。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，美國貨幣政策應該仍將持續寬鬆，台股仍具資金面支撐。此外，科技相關產業仍是台灣經濟主要推手，台灣半導體產業在全球具核心地位，長線來看為帶動台股上攻主要動能。本周可觀察美股走勢，只要科技股和美股整體止跌回穩，台股後市仍相對正向。

群益金鼎證券指出，加權指數進入月線保衛戰，挑戰上方空方缺口壓力頗大，加權指數的整理期恐將拉長。相較於加權指數，櫃買指數較為強勢，因此盤面將是選股不選市的格局。

台股 外資 台積電

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