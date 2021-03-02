台股萬六得而復失！ 終場跌6點 收15,946點

台股今（2）日反彈行情僅僅走了上半場，在美期電子盤、亞股走跌下，台股開高走低，多方後繼無力，尾盤由紅翻黑，終場下跌6.92點，收在15,946.88點，成交量達3,333.89億元。

台股早盤反映228休市期間美股的反彈行情，指數回到「萬六」關卡之上，並且一度衝高到16,262點，不過隨後在國際股市走弱下，指數拉回整理。

盤面上，權值電子股不給力，台積電（2330）及聯發科（2454）僅小漲0.4%、鴻海（2317）收平盤；傳產族群方面，運輸、百貨、造紙、玻璃陶瓷等類股跌勢較重，金融類股則表現撐盤。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，台股開高走低的開高主要反映連假期間的美股反彈行情，後續關注點在今晚的美股表現，若能止跌有利於台股後市。展望後市，預期整體3月行情偏向整理盤，指數在16,300點至16,500點間有壓力，不方則先看月線支撐，預期指數將會在此進行反覆測試。

在觀盤重點方面，由於指數來到高檔，技術指標等不再是市場首要關注焦點，留意台達電（2308）、強茂（2481）等法說會內容；國際股市動向；上市櫃公司2月營收數據、年報數據、股利政策等；明（3）日國發會將發布今年1月景氣對策信號；還有新冠疫情發展等。