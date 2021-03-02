航空股強彈！前十大成交量航運占4檔 華航成交量居冠

台股今(2)日反彈，航空及貨櫃航運等運輸股成為盤面上交易熱點，前十大成交量中，航運股就占了4檔，其中尤以華航（2610）持續上漲，早盤開高後一度衝達15.1元，創2015年5月來新高，盤中成交量超過44.55萬張，高居成交量冠軍，陽明（2609）盤中也有超過20.42萬張成交量，居第二。

在全球解封有望下，航空股上演反彈行情，除了美國航空股之外，台股航空股也是反彈上漲，華航上周五收盤甚至爆出逾百萬張的成交量，今日以14.6元開高，一度拉升至15.1元，盤中漲幅1.78%，成交量逾44萬張，居個股成交量之冠。

陽明以29.55元開高，一度拉升至30.25元，但盤中翻黑，成交量則僅次於華航；長榮（2603）以38.55元開高，一度拉升至39.45元，盤中漲幅0.65%，盤中成交量逾15萬張，居成交量第五大；長榮以16.1元開高，一度拉升至16.45元，但盤中翻黑，盤中成交量逾11萬張，居第七大成交量個股。

台股今日盤中成交量前十大個股中，航運股就占了4檔，另外，面板雙虎的群創（3481）、友達（2409）盤中成交量分別逾18萬張、17萬張，分居第三及第四大成交量個股，另有3檔ETF，及聯電（2303）。