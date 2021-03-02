下位新千金？大摩升立積目標價至730元 樂觀情境970元

高價IC設計股立積（4968）公布去年第4季財報大好，力挺指標摩根士丹利在數度上修財測後，認為立積表現持續超越預期，未來營運更樂觀，目標價進一步提高到730元，樂觀情境目標價更喊到970元，有機會成台股「新千金」。另國內大型的凱基、富邦投顧也認同立積動能強勁，目標價分別提高到670元、710元。

摩根士丹利表示，立積上一季WiFi FEM營收比重躍升到70%，遠高於2019年同期的52%，凸顯立積生產能力之強大，此能力使其打入博通、高通、瑞昱（2379）、聯發科（2454）等各大WiFi晶片廠平台。與此同時，立積上一季WiFi部門收入飆增101%，持續保持高增長。

立積目前在WiFi市場的份額達20%，裏頭WiFi 6仍低於10%，但總份額已較2019年的5-8%大幅增加，正來自中國半導體加速去美化。其中，在路由器FEM方面，立積在中國電信商拿下65%的份額，今年目標是透過當地路由器零售管道再擴張，份額預計從25%提升到50%；相關客戶如TP-link、小米及榮耀等陸續自第2季出貨。

摩根士丹利表示，路由器市場是更高端的需求，FEM出貨量更大。值得注意是，立積在手機FEM業務也設下高目標，期望今年在中國手機市場拿下30-40%的份額，目前約10-20%，整體來看，立積很可能在2023年躍居最大的WiFi供應商。

摩根士丹利對立積2021-2023年每股純益（EPS）上修到21.5元、31.5元、41.7元，換算每年都有10-20%的成長速度。