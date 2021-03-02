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運輸族群續揚 認購權證布局

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
中華航空、長榮航空示意圖。報系資料照
中華航空、長榮航空示意圖。報系資料照

運輸類股今（2）日持續走揚，運出類股指數盤中漲逾2%，可望繳出連三紅的表現，受惠於漲價題材持續發酵，帶動華航（2610）、長榮（2603）、陽明（2609）等成為盤面人氣焦點。權證發行商指出，看好運輸族群後市的投資人可利用相關認購權證進行布局。

台股今日反彈，加權指數站回「萬六」關卡，盤中漲逾250點，然而比起高本益比族群，市場資金有轉向價值低估股進行點火，包含股價已修正一段時間且股基期較低、基本面往上、本益比低、近期股價修正完畢且開始往上翻揚的貨櫃航運及航空等運輸股，帶動華航盤中漲逾3%，持續創波段新高；而長榮、陽明盤中漲幅也在1.5%以上，股價持續站穩所有均線支撐。

宏遠投顧副總經理陳國清指出，傳產股以貨櫃航運的長榮、陽明、萬海（2615）為高獲利成長主角，雖然1月中到2月初貨櫃航運股股價漲多出現大幅回跌頗重，籌碼凌亂使然。但著眼於航運族群是今年全台股當中本益比最低的股票，僅2~4倍，目前預估仍是低估很多，預期未來股價將會表現在獲利數字的呈現；尤其外資、投信、自營商、國內法人等持股偏低太多，預期未來三大法人將會認錯回補且預期回補力道仍可觀。

長榮 本益比 陽明

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