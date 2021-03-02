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挑戰股王寶座！外資升矽力目標價至3,500元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

矽力-KY（6415）營運火力全開，外資啟動認錯翻多！摩根大通表示，先前對矽力5G基地台的動能保守，但中國發展快於預期，推動訂單加快成長，加上矽力跨入電動車、伺服器等高階市場，進展也優於預期，預估2020-2024年營收複合成長達28%，投資評級升上「優於大盤」，目標價一口氣拉高到3,500元。

摩根大通躍居對矽力喊出最高目標價的外資，超越此前摩根士丹利喊的2,900元，而摩根士丹利樂觀情境推出的目標價也是3,500元。兩大外資同聲按讚，矽力有望挑戰大立光（3008）的股王寶座，利多激勵矽力今（2）日盤中大漲逾半根停板，一度叩關2,900元。

摩根大通報告直指，先前對矽力營運動能太保守，受到中國加快5G建設及內容升級推動，矽力基地台產品的需求優於預期，連同高階市場的電動車、伺服器訂單爆發，上半年矽力就會展現高成長，全年營收、獲利增幅挑戰35%、47%。

摩根大通進一步表示，車電方面，矽力陸系及韓系客戶需求強勁，今年營收比重可達5%，假設每台傳統車的類比IC內容價值有200美元，每年推估有1億台的需求增加，未來三到五年矽力掌握的潛在市場規模更達20億美金。長線類比IC的內容價值極可能上探600美元。

伺服器方面，摩根大通指出，矽力主要為設備電源及SSD供應商提供電源管理晶片（PMIC），2022年起可望再跨入主機板PMIC。目前推估伺服器類比IC的內容價值約200美金，矽力出貨的價值有20-30美金，換算在2022年矽力相關營收比重可達到5%，2024年潛在營收則達9,000萬美金。

樂觀矽力潛能，摩根大通整體對其今、明年每股純益（EPS）上修到49.8元、68元，目標價一舉從1,800元拉升到3,500元，調升幅度近100%。

矽力 摩根 營收

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