大同電動車發展邁大步 盤中股價爆量挑戰前高

大同（2371）開發出電動巴士250kW動力系統，且已取得訂單，預計今(2)日發表與唐榮車輛、四方巴士結盟，據傳大同也獲得全球第二大車廠日商豐田關注，同時喊話有意與鴻海結盟；台股今日反彈，大同開高走高，股價挑戰前高。

大同電動巴士250kW動力系統，已通過車輛研究測試中心性能測試，同時取得訂單，將交給唐榮車輛及四方電巴士百組馬達動力系統，三方合作結盟將在今日簽約。

大同在電動車的布局邁開大步，據傳也吸引日商豐田的關注，豐田在台製造廠國瑞汽車高層預計下周三（10日）前訪大同訪問， 業界預期大同有機會透過馬達與相關控制器技術，打進豐田供應鏈，不過，大同對此事並不評論；另外，鴻海（2317）也積極在電動車布局，大同有意與鴻海結盟合作。

大同今日以28.9元開出，一度拉升至29.4元，挑戰前波29.5元高點，早盤成交量逾6.19萬張，已接近上周五的成交量，成交量高居第八大，不過盤中股價漲幅略有收斂，盤中漲幅2.5%。