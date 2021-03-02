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「依賴台灣代工危險」 美國會委員會示警：美將失去半導體優勢

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科技訂單能見度、財報優預期 台股調整後有望恢復正軌

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導
法人認為本周美股拉回整理，台股表現亦受波及，走勢偏向震盪整理。圖為華爾街示意圖。中央社
法人認為本周美股拉回整理，台股表現亦受波及，走勢偏向震盪整理。圖為華爾街示意圖。中央社

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，儘管美國3月中將可望再提1.9兆億美元紓困方案，但美國目前股市等資產膨脹，讓鮑爾及葉倫等官員開始關注泡沫化問題，加上公債殖利率大幅彈升，攪亂一池春水，使本周美股拉回整理，台股表現亦受波及，走勢偏向震盪整理。

郭修伸分析，美國股市中那斯達克指數跌幅較重，其中又不乏先前題材炒作之特斯拉等大型股，連帶台灣科技股表現也受拖累，幾檔大型電子股週五跌幅不小，也拖累台股大盤表現，然而由於科技產業訂單能見度與財報展望優於預期，故調整後有機會再恢復正軌。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，儘管外資及三大法人對作明顯，內資操作偏多，外資操作偏空，但對台股來說，台灣科技產業主要上游的半導體晶片、IC設計與零組件長期趨勢表現仍看好；儘管美國股市波動加劇，拖累科技類回跌、但台股除了科技股外，還有傳產與生技醫療類股也迅速跟上補漲，次產業中也不乏表現機會。

富蘭克林華美投信表示，台股短線波動加大，應多加留意，但股市可趁此機會調整本益比與價格；操作上看好科技為主、傳產為輔，特別是半導體、餐飲、休閒、PCB等產業，建議挑選價值面受低估或者股價落後補漲的產業，仍可逢低布局，或者利用台股基金做定時定期，長期投資。

台股 科技股

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