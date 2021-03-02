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「依賴台灣代工危險」 美國會委員會示警：美將失去半導體優勢

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台股開盤漲174點 開在16,127點 站回萬六關卡！

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日開盤上漲174.07點，開在16,127.87點，站回「萬六」關卡。報系資料照
台股今日開盤上漲174.07點，開在16,127.87點，站回「萬六」關卡。報系資料照

228連假期間美股反彈走高，累計四大指數全數上漲，帶動台股今（2）日開盤上漲174.07點，開在16,127.87點，站回「萬六」關卡；電子、金融、傳產類股同步走揚，帶動指數反彈逾300點，朝5、10日均線進行挑戰。

在美股方面，受惠美國眾議院通過1.9兆刺激案、歐美製造業PMI均升至三年來新高以及嬌生新冠疫苗獲得FDA批准等多項利多，且美債市場波動趨緩、市場疑慮降溫，激勵近日暴跌的科技股強勢反彈。

累計四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲133.5點，或0.42%，收在31535點；標普500指數上漲72.48點，或1.89%，收在3901.82點；Nasdaq指數上漲469.39點，或3.57%，收在13588.8點；費半指數上漲169.9點，或5.66%，收在3169.10點。

展望後市，統一投顧認為，上周五台股指數大跌近五百點，失守「萬六」關卡，回測下檔月線支撐。考量全球疫苗施打，景氣持續復甦，美國紓困案可望順利通過，Fed主席重申維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，整體多頭格局不變。今晨美股強彈，可望帶動台股止跌回穩，建議擇優類股操作。

選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股、工具機、汽車零組件、高爾夫、生技等及第1季展望佳的業績題材股。

台股指數 美股

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