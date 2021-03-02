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挑戰16,700 台股3月天 不淡

經濟日報 / 記者蔡靜紋周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等四大名師同聲看好台股3月天不淡，仍應偏多操作。

台股228連假休市期間，美國費半指數與主要亞股強勢反彈，搭配昨（1）日美股期貨電子盤走升，為台股今（2）日在3月第一個交易日開啟好兆頭。四大名師普遍看好大盤上看16,700點，可留意科技趨勢、漲價、高殖利率等三大概念股。

受到美國10年公債殖利率飆升，以及MSCI明晟調降權重雙夾擊，上周五（2月26日）台股在外資以史上最多賣超的944億元衝擊下，終場重挫498點，跌破「萬六」大關，以15,953點收市，引發市場投資人不安。

不過，四大名師仍認為台股3月行情不淡。從基本面分析，陳奕光、儲祥生認為，上市櫃公司去年第3季獲利高達7,745億元，改寫新猷，去年前三季總獲利已達1.68兆元。

隨著全體上市櫃企業去年11、12月營收也陸續繳出創新高或接近新高的好成績，預估去年全年獲利有望衝上2.2兆至2.4兆，創新高，改寫2017年寫下的2.17兆元紀錄。

再由過去三年上市櫃公司股利發放率約七成計算，預計發放總現金股利約1.75兆元，將超越2018年的1.43兆元，再創歷史新高。

李秀利並認為，今年上市櫃公司元月總營收3.28兆元，為歷年同期最佳，預估3月營收有機會再創同期新高，使得今年第1季獲利可望淡季不淡，有望是歷年最旺的第1季，研判今年全年獲利有機會再寫新猷、挑戰2.5兆元，估算明年發放的現金股利有望達2兆元，創新高。

短線來看，黎方國指出，近期上市櫃公司將陸續確定股東常會日期，將啟動融券回補行情，加上2月營收、第1季季報、去年年報都可望繳出成長佳績，美股財報也看好優於預期，有助台股多頭走勢延續至4月中旬，3月指數最高有機會挑戰16,700點。

就資金面觀察，李秀利說，不必糾結於上周五外資大賣台股944億元，這是被動式基金考量MSCI明晟指數權重調整，對比去年11月底調整，之後外資也有買回動作，不排除在美股連兩日反彈後，外資歸隊回補台股。

台股 營收

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