台股重挫 法人逢低買進記憶體模組個股

台股指數上周五(26日)出現近期最大重挫跌幅，同時，外資法人更創下台股史上單日最大賣超金額，不過，少數產業在後市展望相對明朗之下，外資法人仍選擇持續買超，其中，記憶體模組個股今年上半年接單及業績展望均正向，成為外資法人日逆勢買超的重點。

台股上周五26日重挫，外資單日賣超台股集中市場高達逾944億元，創下史上最大單日賣超金額，不過；記憶體模組廠由於先前受惠接單情況相當熱絡，再加上今年前二季多數廠商均有低價庫存利益，在上半年業績面也看旺之下，台股重挫，外資法人反而加碼買超記憶體相關個股，包括威剛、品安、宇瞻、十銓及廣穎外資都有買超動作。

以外資買超的動作來看，買超最多的是記憶體模組龍頭威剛(3260)，單日逆勢買超898張，也讓威剛上周五股價不跌反而小漲，另外，品安、宇瞻及十銓也都在外資單日逆勢買超之列，單日買超張數分別逾500張到100張，股價在台股指數重挫中，上周五跌幅都在1%之內。

市場法人表示，多數記憶體模組廠今年上半年具有低價庫存利益，業績表現成長可期，也相對樂觀，是近日法人買超的重要原因，市場法人認為，模組廠今年第1季獲利，可望較去年同期大幅成長，並至少可以維持去年第4季的單季獲利的高檔水準。

國內記憶體模組廠高層主管說，去年下半年時，全球市況尚未反轉，但當時已陸續有模組廠開始拉高庫存水位，普遍來說，各模組廠的庫存水位約在3至4個月左右，算是近半年的相對高檔水位，今年第1季市場快速轉為熱絡，記憶體報價也出現上漲，部分規格產品現貨價格已上漲3成以上，因此，目前對多數模組廠來說，去年建立的庫存已具低價成本優勢。