IPO潛力股／昱展 研發慢性病藥物

興櫃新兵的昱展新藥去年10月5日登錄，公司以市場需求為導向，基於長期CNS（中樞神經系統）與慢性病（Chronic disease）用藥開發經驗，開發治療鴉片類成癮症及難治型憂鬱症之長效藥物為主，其中ALA-1000已進入二期試驗。

昱展新藥核心能力為透過自行研發的長效注射針劑平台，結合原料藥合成、處方技術與臨床研究；前開發中產品包含治療鴉片類成癮症藥物（ALA-1000）、治療慢性疼痛（ALA-1100）及治療難治型憂鬱症藥物（ALA-3000）其中ALA-1000產品已通過臨床一期試驗進入二期，其它則已完成動物模式的功效性、毒理及藥物動力學研究，將於後續進入臨床研究。